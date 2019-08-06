Актер из "Интернов" и "Кухни" устроил в Москве поножовщину

Российский актер, известный по сериалам "Интерны" и "Кухня" Джан Бадмаев напал на прохожего на станции метро "Театральная" в Москве.

По данным телеканала "РЕН ТВ", 5 августа он с размахом отпраздновал день рождения и отправился домой в нетрезвом состоянии, когда случилось это происшествие.

Джан Бадмаев Кадр из сериала "Интерны"

"В пьяном виде он напал на мужчину в подземке. Он сумел повредить незнакомцу кожаную куртку, после чего его скрутили сотрудники безопасности столичного метро. Они доставили актера в отделение полиции", – сказано в сообщении.

Бадмаев instagram /dzhanbadmaev

По данным УВД на Московском метрополитене, в отношении Бадмаева составили протокол о хулиганстве. После того, как актер протрезвел, он извинился перед правоохранителями и своей жертвой.

instagram /dzhanbadmaev

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