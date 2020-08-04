Актер из "Гарри Поттера" признался в наркозависимости

Ольга Веркалец Люди 13:15, 4.08.2020 Обновлено: 13:26, 4.08.2020

Британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов "Гарри Поттер", признался, что в течение нескольких десятилетий был наркозависимым.

Он сравнил желание употреблять наркотики с любовной интригой, которая длится десятки лет. Теперь 57-летняя звезда отказался от алкоголя и психотропных веществ и "ищет счастья в простых вещах", сообщает USA Today.

"Я всегда имел склонность к зависимостям. В 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам", – признался актер.

Айзекс в роли Люциуса Малфоя
harrypotter.fandom.com

По его словам, он начал употреблять алкоголь в 12 лет. Айзекс с друзьями выпили виски и устроили дебош на вечеринке.

"Я выбежал на улицу, меня стошнило, потом я поскользнулся, разбил голову и забрызгал свою одежду кровью. На следующее утро я проснулся с ужасной головной болью, с огромным шрамом и воспоминаниями публичного унижения. И все, о чем я мог думать – не могу дождаться, чтобы сделать это снова. Почему? Без понятия", – поделился Айзекс.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17-летняя дочь одного из самых богатых людей России Игоря Кесаева Кристина попала в наркологическую клинику недалеко от Москвы из-за проблем с запрещенными веществами.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

У Зеленского призвали подождать с "идеальным" перемирием на Донбассе

В Сумах банда малолеток мучила ребенка и снимала издевательства на видео: эксклюзивные детали

Минские танцы с волками

В Турции избили известную украинскую топ-модель: детали ЧП и фото 18+

Стефанчук не исключил проведение референдума об особом статусе Донбасса