Американский актер Грегори Тайри Бойс, который сыграл одноклассника главной героини Беллы в фильме "Сумерки", и его девушка Натали найдены мертвыми в Лас-Вегасе.

Как пишет издание E! News, причина смерти выясняется.

Грегори Тайри Бойс Getty

Тела 30-летнего Грегори и 27-летней Натали обнаружил двоюродный брат актера в его доме.

"Двоюродный брат проснулся и увидел, что машина Грега все еще находится возле дома. В то время, когда он должен был ехать в Лос-Анджелес. Поэтому брат пошел проверить и нашел их тела", – цитирует издание источника.

Грегори Тайри Бойс с возлюбленной thesun.co.uk

Сообщается, что в декабре Грегори отпраздновал 30-летие. Тогда на своей странице в Instagram парень написал:

"В какой-то момент я не думал, что смогу дотянуть до 30. С годами я, как и все, совершал ошибки…"

Грегори Тайри Бойс в фильме "Сумерки" кадр из видео

Грегори Тайри Бойс в фильме "Сумерки" кадр из видео

Возлюбленная Грегори Тайри Бойс thesun.co.uk

Как ранее писал OBOZREVATEL, американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Американская семейка" Фред Уиллард умер в возрасте 86 лет.