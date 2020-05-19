Актер из фильма "Сумерки" Грегори Тайри Бойс и его возлюбленная найдены мертвыми

Анна Михно Люди 07:21, 19.05.2020 Обновлено: 11:29, 19.05.2020

Американский актер Грегори Тайри Бойс, который сыграл одноклассника главной героини Беллы в фильме "Сумерки", и его девушка Натали найдены мертвыми в Лас-Вегасе.

Как пишет издание E! News, причина смерти выясняется.

Грегори Тайри Бойс
Getty

Тела 30-летнего Грегори и 27-летней Натали обнаружил двоюродный брат актера в его доме.

"Двоюродный брат проснулся и увидел, что машина Грега все еще находится возле дома. В то время, когда он должен был ехать в Лос-Анджелес. Поэтому брат пошел проверить и нашел их тела", цитирует издание источника.

Грегори Тайри Бойс с возлюбленной
thesun.co.uk

Сообщается, что в декабре Грегори отпраздновал 30-летие. Тогда на своей странице в Instagram парень написал:

"В какой-то момент я не думал, что смогу дотянуть до 30. С годами я, как и все, совершал ошибки…"

Грегори Тайри Бойс в фильме "Сумерки"
кадр из видео
Грегори Тайри Бойс в фильме "Сумерки"
кадр из видео
Возлюбленная Грегори Тайри Бойс
thesun.co.uk

Как ранее писал OBOZREVATEL, американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Американская семейка" Фред Уиллард умер в возрасте 86 лет.

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