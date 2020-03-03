Популярный российский актер Данила Козловский и его возлюбленная, актриса Ольга Зуева впервые стали родителями.
Об этом сообщили сами звезды на своих страницах в Instagram.
Ольга Зуева и Данила Козловский
Spletnik.ru
Так, сначала опубликовала фотографию с малышом 32-летняя Зуева.
"Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", – такой подписью сопроводила Ольга снимок, исходя из которой, можно понять, что у пары родилась дочь.
А несколько часов назад трогательным фото с ребенком поделился и сам Козловский.
"Моя вселенная", – написал актер.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Данила Козловский и Ольга Зуева решили пожениться. Поклонники обратили внимание, что на безымянном пальце девушки появилось дорогостоящее кольцо.
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