Популярный российский актер Данила Козловский и его возлюбленная, актриса Ольга Зуева впервые стали родителями.

Об этом сообщили сами звезды на своих страницах в Instagram.

Ольга Зуева и Данила Козловский Spletnik.ru

Так, сначала опубликовала фотографию с малышом 32-летняя Зуева.

"Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", – такой подписью сопроводила Ольга снимок, исходя из которой, можно понять, что у пары родилась дочь.

А несколько часов назад трогательным фото с ребенком поделился и сам Козловский.

"Моя вселенная", – написал актер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Данила Козловский и Ольга Зуева решили пожениться. Поклонники обратили внимание, что на безымянном пальце девушки появилось дорогостоящее кольцо.

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