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3 марта • обновлено в 11:46
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Актер Данила Козловский впервые стал отцом: фото ребенка

1.1т
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Популярный российский актер Данила Козловский и его возлюбленная, актриса Ольга Зуева впервые стали родителями.

Об этом сообщили сами звезды на своих страницах в Instagram.

Ольга Зуева и Данила Козловский

Ольга Зуева и Данила Козловский

Spletnik.ru

Так, сначала опубликовала фотографию с малышом 32-летняя Зуева.

"Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня", такой подписью сопроводила Ольга снимок, исходя из которой, можно понять, что у пары родилась дочь.

А несколько часов назад трогательным фото с ребенком поделился и сам Козловский.

"Моя вселенная", написал актер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Данила Козловский и Ольга Зуева решили пожениться. Поклонники обратили внимание, что на безымянном пальце девушки появилось дорогостоящее кольцо.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Данила Козловский
Место
Россия
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