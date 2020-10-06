Актер Борис Щербаков экстренно госпитализирован в Москве

Юля Ухина Люди 20:06, 6.10.2020 Обновлено: 20:17, 6.10.2020

Российского актера и телеведущего Бориса Щербакова доставили в одну из московских больниц с бронхитом и заболеванием легких.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, медики наблюдают у 70-летнего артиста одышку и кашель.

Борис Щербаков в фильме "Гадалка"
kino-teatr.ru

Отмечается, что Щербаков сейчас находится в лечебнице под присмотром врачей, ему проводят все необходимые обследования.

Борис Щербаков известен исполнением ролей в ряде фильмов и сериалов. Среди них сериалы "Сыщики", "Марш Турецкого", "Убойная сила", фильмы "Гостья из будущего", "Волшебник Изумрудного города", "Хочу в тюрьму".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский актер Кларк Миддлтон скончался в возрасте 63 лет от вируса лихорадки Западного Нила. Он был известен по таким фильмам, как "Убить Билла 2" и "Твин Пикс".

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