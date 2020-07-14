Актер Арми Хаммер со скандалом разводится: звезду уличили в секс-переписке с россиянкой

Американский актер Арми Хаммер и его жена Элизабет Чэмберс разводятся после 10 лет брака.

Об этом знаменитости сообщили на личных страницах в Instagram, опубликовав одинаковые посты. В них они заявили что долгое время были родственным душами и друзьями, но теперь решили двигаться дальше. Супруги также уточнили, что расстаются с уважением друг к другу и любовью к общим детям.

Однако на днях в прессе появились новые подробности развода Хаммера и Чэмберс. Выяснилось, что заявление в суд подала именно Элизабет, причем сделала это за день до того, как они с Арми поделились этой новостью со своими поклонниками. В графе "причина разрыва" она использовала формулировку – непримиримые разногласия. В заявлении Чэмберс также указала, что хотела бы получить приоритетную опеку над их с Хаммером детьми, пятилетней Харпер и трехлетним Фордом.

Арми Хаммер и Элизабет Чэмбер с детьми (Instagram Элизабет Чэмбер)

Кроме того, как сообщает издание Spletnik, недавно выяснилось, что Хаммер три года состоял в переписке весьма интимного характера с русской девушкой с ником Dominastya. Сама девушка еще в январе этого года на одном из форумов слила скрины сообщений Арми, который, по ее утверждениям, сам написал ей первый.

На опубликованных скриншотах переписок можно увидеть, что актер называл россиянку "котенком", а также восхищался фигурой, отмечая, что ее обнаженные фотографии очень возбуждают его. Кроме того, артист присылал ей снимки связанного манекена на фоне бассейна, намекая на свои сексуальные предпочтения.

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При этом неизвестно, удалось ли Хаммеру встретиться с россиянкой. В 2017 году актер посещал Москву и писал, что с ним приехала его жена. Судя по Instagram-аккаунту Dominastya, в этом же году она приезжала в Лос-Анджелес. Тогда артист просил у нее прощения за то, что оставил ее одну, и пояснил, что столкнулся с проблемами в личной жизни, которые "стоили ему почти всего".

"Я так хотел тебя тр*нуть, но знал, как мне будет плохо потом", – говорится в сообщении Хаммера.

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По словам россиянки, актер даже предлагал подписать договор о неразглашении, согласно которому она не могла афишировать их отношения. Однако в общение вмешалась Чемберс, которая проверяла социальные сети мужа.

"Жалко, что такие люди, как ты, существуют", – написала она предполагаемой любовнице мужа. В ответ Dominastya решила слить переписку с актером.

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