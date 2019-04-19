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Акиньшиной - 32: самые горячие фото актрисы, целовавшейся с Зеленским

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19 апреля 2019 года свой День рождения празднует российская актриса Оксана Акиньшина. Она прославилась благодаря таким фильмам, как "8 первых свиданий", "Лиля навсегда" и "Сестры".

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые горячие фото актрисы.

Акиньшиной - 32: самые горячие фото актрисы, целовавшейся с Зеленским
Акиньшиной - 32: самые горячие фото актрисы, целовавшейся с Зеленским
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Оксана Акиньшина родилась 19 апреля 1987 года в семье автослесаря и бухгалтера. Занималась в модельном агентстве, руководитель которого обязала всех девушек прийти на пробы к режиссеру Сергею Бодрову-младшему. Юная актриса прошла отбор и впервые появилась на экране в драме Бодрова "Сестры" в 13 лет.

Международную известность Оксана приобрела после работы в фильме "Лиля навсегда" шведского режиссера Лукаса Мудиссона.

Акиньшиной - 32: самые горячие фото актрисы, целовавшейся с Зеленским
Акиньшиной - 32: самые горячие фото актрисы, целовавшейся с Зеленским
Акиньшиной - 32: самые горячие фото актрисы, целовавшейся с Зеленским
Акиньшиной - 32: самые горячие фото актрисы, целовавшейся с Зеленским
Акиньшиной - 32: самые горячие фото актрисы, целовавшейся с Зеленским

В 2011 году сыграла главную женскую роль в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой". В 2012 году снялась в главной роли в фильме "8 первых свиданий" вместе с Владимиром Зеленским. В 2015 году она снялась в продолжении ленты - "8 новых свиданий".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в четверг 18 апреля свой День рождения отмечала популярная российская певица Елена Темникова, экс-звезда группы "Серебро".

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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
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