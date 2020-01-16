Айза после истерики "сменила пол"

Российская светская львица Айза Анохина, которая ранее разрыдалась в Instagram из-за проблем с бывшим и нынешим мужьями – Алексеем Долматовым и Дмитрием Анохиным – сделала заявление.

В своем Instagram-аккаунте Айза пишет, что ее последние скандальные посты являются результатом выплеска эмоций по причине накопившихся в последнее время проблем. Однако, по словам Анохиной, теперь она чувствует себя "дельфином" и "мужиком".

"Я дельфин! Умнейшее из млекопитающих))) в общем, все нормально! Не плачу и не страдаю. Я же мужик)))" – написала Айза

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, блогер Айза Анохина устроила истерику в Instagram, в ходе которой раскритиковала оскандалившегося в очередной раз бывшего супруга Алексея Долматова Гуфа и сделала заявление о разрыве отношений со своим мужем Дмитрием Анохиным.

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