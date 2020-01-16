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16 января • обновлено в 23:24
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Айза после истерики "сменила пол"

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Российская светская львица Айза Анохина, которая ранее разрыдалась в Instagram из-за проблем с бывшим и нынешим мужьями – Алексеем Долматовым и Дмитрием Анохиным – сделала заявление.

В своем Instagram-аккаунте Айза пишет, что ее последние скандальные посты являются результатом выплеска эмоций по причине накопившихся в последнее время проблем. Однако, по словам Анохиной, теперь она чувствует себя "дельфином" и "мужиком".

Все нормально) я жива! Эмоции выплеснула! Простите, что напугала. Давно таких выпадов не было, но просто конкретно надоел весь беспредел, который происходит) но я реально никого не виню, кроме себя) ну да неудачница, ну да, не тем место думала раньше! Зато сейчас я готова к новой жизни, новой работе, новым приключениям с детьми и к свободе!) засыпая, я мечтаю не принадлежать никому! Мне всегда казалось вздором, когда люди ассоциировали себя с птицами или ещё с кем-то! Но сейчас я поняла, потому что сейчас я дельфин и в меня есть моя микро стая, а на все проблемы пиявок, морских угрей и прочей глупой херни мне нет дело! Я дельфин! Умнейшее из млекопитающих))) в общем, все нормально! Не плачу и не страдаю. Я же мужик))) 😏🤍🌙💭

Публикация от A I Z A I S T H E M O O N (@aizalovesam)

"Я дельфин! Умнейшее из млекопитающих))) в общем, все нормально! Не плачу и не страдаю. Я же мужик)))" – написала Айза

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, блогер Айза Анохина устроила истерику в Instagram, в ходе которой раскритиковала оскандалившегося в очередной раз бывшего супруга Алексея Долматова Гуфа и сделала заявление о разрыве отношений со своим мужем Дмитрием Анохиным.

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