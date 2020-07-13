Айза Анохина – о войне в Чечне: нас с мамой ставили к стенке и обстреливали

Звезда Instagram и экс-жена скандального рэпера Гуфа Айза Анохина рассказала, что в детстве была свидетелем военных действий в Чечне.

Так, по словам знаменитости, когда ей было 10 лет, они с мамой поехали в Грозный, чтобы навестить родственников и тогда "началась бомбежка". Из-за военных действий они не смогли вернуться в Москву, где все это время жили, и вынужденны были поехать к родственникам в село и долгое время прятались там в подвале. Об этом Анохина сообщила в интервью YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" (чтобы просмотреть видео, докролльте новость до конца).

"В 10 лет я была на войне, когда первая в Чечне была бомбежка. Я из своего детства помню только это – войну и бомбы... Мы приехали в Грозный к родственникам и началась война. Все аэропорты закрыли, у нас квартира была в Грозном. Я помню весь этот кипиш, когда мама собирала все наши вещи... За нами приехал дядя на "Газель", закинул нас туда и мы поехали в село. Когда были бомбежки мы спускались в подвал, пережидали там. Вот так было очень долго. Я не знаю, кто тогда бомбил. Но моя мама приютила 70 русских солдат – молодых, почти детей... Они жили с нами. Мама у родственников забирала драгоценности, бриллианты и меняла это на мешок муки – есть было нечего", – рассказала Айза.

Айза Анохина рассказала о войне в Чечне (скриншот с видео)

Она также добавила, что однажды они с мамой поехали за своими вещами в Грозный, где у них была квартира, и попали в плен. Анохина отметила, что не знает, кто были те люди, которые удерживали их несколько дней в темной комнате, однако они допрашивали их и морили голодом.

"Когда мы с мамой поехали за вещами в Грозный, нас забрали в плен. Мы несколько дней были в плену, нас закрыли в каком-то помещении, непонятно кто это был. Нас запихнули в темную комнату без окон, допрашивали... Никто не представлялся, мы не знаем, кто это был, они были бородатые и грязные. Через пару суток нас отпустили – нам есть не давали, в туалет мы тоже не ходили. Это было все очень дико и страшно", – отметила Айза.

По словам Анохиной позже, они все же попали в свою квартиру в Грозном, однако в ней находились русские солдаты. Айза отметила, что мужчины также издевались над ними и ей с мамой с трудом удалось сбежать.

Айза Анохина в шоу "Осторожно, Собчак!" (скриншот с видео)

"Мы приехали в нашу квартиру в Грозном, а там бухают солдаты. Это уже были русские солдаты. У папы был бар алкогольный, они все это выпили. Когда мы приехали, они с мамой нас поставили возле стенки и обстреляли вокруг нас. Это было дико стремно. Стреляли вокруг нас настоящими пулями. Я была на расстреле, я встала к стене умирать уже. Мы потом убежали, но это было все в скандале, с издевательством жутким, говорили на нас: "Чурки, чего приперлись, сейчас получите", – рассказала Анохина.

Анохина отметила, что только спустя полтора года пережитого ужаса ей с мамой удалось вернуться в Москву.

Айза Анохина с мамой (фото – starhit.ru)

"Полтора года мы были в ужасе. Я ни разу не заплакала, и когда мы приехали в Москву – я замолчала. Я не могла понять, что мы живы до сих пор. Мы выбирались сложно: контрабандой в Ставрополь, а потом на военном самолете в Москву. Папа на тот момент был уже седой, потерял с нами связь. Он думал, что мы умерли, мы и сами с мамой так думали", – подытожила Айза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали как выглядит Айза Анохина без макияжа.