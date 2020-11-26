Ахтем Сейтаблаев: бездействие власти привело к тому, что оккупация Крыма стала возможной

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сейтаблаев высказался о ситуации в Крыму. Онзаявил, что именно бездействие власти к 2014 году привело к тому, что временная оккупация полуострова стала возможной.

Такими подробностями знаменитость поделился в интервью "24 канала". Сейтаблаев также отметил, что, по его мнению, Крым за все 25 лет, которые был в составе Украины, можна было назвать частью государства лишь с юридической точки зрению. Ведь власть, как он считает, ничего не делала для того, чтобы жители полуострова чувствовали себя политическими украинцами.

"В основном, именно бездействие Киева к 2014 году и привело к тому, что оккупация Крыма стала возможной. Потому что Крым, по крайней мере, как я помню с 1989 по 2014 год, к сожалению, можно было назвать Украиной лишь с юридической точки зрения. Власть почти ничего не делала для того, чтобы жители Крыма чувствовали себя политическими украинцами, учитывая то, что абсолютное большинство крымчан, это те, кто приехали уже после депортации крымских татар. В Крыму господствовали сотрудники НКВД, КГБ, партийных органов, которые и стали "хедлайнерами" прихода оккупационных властей", – заявил он.

Ахтем Сейтаблаев ua.krymr.com

Сейтаблаев также добавил, что крымские татары до сих пор очень эмоционально переживают временную оккупацию Крыма.

"Крымские татары до сих пор очень эмоционально переживают оккупацию Крыма. И именно это раздражает оккупационную власть. Если поведение и гражданская позиция крымских татар не является гласной, то очень выразительной. И именно это разрушает тот миф оккупационных властей, что крымские татары радуются воссоединению с Россией", – подытожил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Джамала поделилась историей о депортации семьи из Крыма в 1944 году.