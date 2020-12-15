Ахеджакова – о покойном Гафте: мог сказать такое, от чего можно было упасть в обморок

Российская актриса Лия Ахеджакова на прощании с умершим актером Валентином Гафтом произнесла трогательную речь. По ее словам, артист был огромной составляющей в ее жизни на протяжении многих лет.

Она вспомнила самые яркие моменты, связанные с Гафтом. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время трансляции прощания в театре "Современник" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Столько можно рассказывать о нем, хохоча до безумия. Даже в эти дни те, кому рассказываешь – смеются. Без ненормативной лексики не получится", – сказала актриса.

Она заявила, что 23 года работала в ТЮЗе и зарплаты были нищенские. Ее пригласили озвучивать уроки русского языка для народов Африки. На радиостанции артистка встретила "высокого красивого мальчика", которым оказался Гафт.

"И когда я с ним познакомилась, я узнала, что такое перфекционизм. По десять дублей мы писали каждую примитивную фразу! Мы так мучались с ним. С таким я еще не встречалась... С тех пор этот человек будет огромной составляющей моей жизни, вот с тех 23 лет и до последних дней", – отметила Ахеджакова.

Затем знаменитость вспомнила, как пришла в театр "Современник" и играла роль грузинской бабушки. Актриса забыла текст и в тот момент Гафт повернулся к ней и "что-то такое передал лицом, улыбкой, каким-то теплом так, что она освободилась".

"Что-то пришло, что я впервые на этой же сцене, благодаря ему, почувствовала – это мое место", – подчеркнула она.

По словам актрисы, Гафт был неоднозначным человеком и не всегда приятным. Он мог сказать такое, от чего "можно было упасть в обморок и проклинать все на свете".

"По году мы с ним не разговаривали! Я помню, как-то на юбилее я Валю неправильно объявила. Он был оскорблен! И все, обратно надо было ехать нам вместе в СВ – он отказался со мной ехать и ушел в конец вагона. Это в течение всей нашей жизни повторялось регулярно", – рассказала Ахеджакова.

Кроме того, она отметила момент, который произошел на репетиции "Трудных людей". Так, Гафт был возмущен тем, что Ахеджакова неправильно репетировала свою роль. В результате он потребовал заменить актрису.

"Я все время плакала. Но в какой-то момент я освободилась, мне стало легко играть, и тогда он встал и громко сказал: "Ну все, Лиек, я женюсь на тебе". И так из огня да в полымя – мы то год не разговариваем, то искренне любим. Мы все время обижались друг на друга. Я не знаю, откуда брались все эти поводы для обид. А сейчас плачу и думаю: что же я за дура такая? Надо было сразу прощать", – подытожила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гафт стал одной из самых цитируемых персон, кто негативно высказывался о событиях в Украине, связанных с Крымом и Донбассом.