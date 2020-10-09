Агутина выдвинули на "Грэмми" в пяти номинациях: певца разнесли в сети

Альбом российского певца Леонида Агутина La Vida Cosmopolita попал в лонг-лист американской премии "Грэмми" в пяти номинациях.

Об этом артист сообщил на личной странице в Facebook, отметив, что его пластинка претендует на звание "Лучший латинский поп-альбом" и "Лучший альбом года". Композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола, претендует на номинации "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка". Также его клип Funky Cha выдвинули на звание лучшего видео.

Отметим, что в сети бурно отреагировали на номинирование Агутина на "Грэмми". Пользователи заявили, что певец пытается победить с альбомом, который 15 лет назад "провалился в России".

"Там Леонид Агутин сам себя номинировал на Грэмми, а его все поздравляют", "Леонид Агутин претендует на 5 номинаций "Грэмми". Что это, бл**ь, за год такой?!", "Мне нравится что номинанты "Грэмми" еще не были объявлены, а Агутин уже номинирован", "Леонид Агутин замахнулся на "Грэмми" со второй частью пластинки, провалившейся в России 15 лет назад", "Попсовый альбом Агутина номинировали на "Грэмми". Что за х*ня? Остановите планету, я сойду", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL. вокруг Агутина и его супруги Анжелики Варум раньше ходило много слухов, будто они разводятся. Певец жестко прокомментировал сплетни.