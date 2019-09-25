Агилера подразнила фанатов огромной грудью: сеть в исступлении

Эпатажная американская поп-исполнительница Кристина Агилера подразнила поклонников пикантными снимками.
Звезда продемонстрировала самую выпирающую часть тела в экстравагантном наряде. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Спасибо за теплый прием, обратно в Вегас! Увидимся вечером", – подписала Кристина под фотографиями.
Кристина Агилера сверкнула огромной грудью
instagram/xtina
В частности, на фото Агилера позирует в белом концертном костюме с крупными стразами, глубокое декольте которого почти доставало пупка, обнажая пышную грудь поп-дивы.
Кристина Агилера в дерзком образе
instagram/xtina
Звезда сделала конский хвост и дерзкий макияж, на который многие девушки, даже для вечернего выхода, просто не отважатся.
Откровенный образ певицы не оставил поклонников равнодушными. В комментариях посыпались отзывы: "Королева", "Дива", "Икона" – и тому подобное.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно с Кристиной Агилерой произошел курьезный случай. Эпатажная поп-исполнительница рухнула прямо во время концерта в Петербурге (Россия).
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