Агилера подразнила фанатов огромной грудью: сеть в исступлении

Эпатажная американская поп-исполнительница Кристина Агилера подразнила поклонников пикантными снимками.

Звезда продемонстрировала самую выпирающую часть тела в экстравагантном наряде. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Спасибо за теплый прием, обратно в Вегас! Увидимся вечером", – подписала Кристина под фотографиями.

Кристина Агилера сверкнула огромной грудью instagram/xtina

В частности, на фото Агилера позирует в белом концертном костюме с крупными стразами, глубокое декольте которого почти доставало пупка, обнажая пышную грудь поп-дивы.

Кристина Агилера в дерзком образе instagram/xtina

Звезда сделала конский хвост и дерзкий макияж, на который многие девушки, даже для вечернего выхода, просто не отважатся.

Откровенный образ певицы не оставил поклонников равнодушными. В комментариях посыпались отзывы: "Королева", "Дива", "Икона" – и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно с Кристиной Агилерой произошел курьезный случай. Эпатажная поп-исполнительница рухнула прямо во время концерта в Петербурге (Россия).

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся