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27 сентября • обновлено в 19:58
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Агилера подразнила фанатов огромной грудью: сеть в исступлении

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Эпатажная американская поп-исполнительница Кристина Агилера подразнила поклонников пикантными снимками.

Звезда продемонстрировала самую выпирающую часть тела в экстравагантном наряде. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Спасибо за теплый прием, обратно в Вегас! Увидимся вечером", – подписала Кристина под фотографиями.

Кристина Агилера сверкнула огромной грудью

Кристина Агилера сверкнула огромной грудью

instagram/xtina

Новости
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В частности, на фото Агилера позирует в белом концертном костюме с крупными стразами, глубокое декольте которого почти доставало пупка, обнажая пышную грудь поп-дивы.

Кристина Агилера в дерзком образе

Кристина Агилера в дерзком образе

instagram/xtina

Звезда сделала конский хвост и дерзкий макияж, на который многие девушки, даже для вечернего выхода, просто не отважатся.

Откровенный образ певицы не оставил поклонников равнодушными. В комментариях посыпались отзывы: "Королева", "Дива", "Икона" – и тому подобное.

Агилера подразнила фанатов огромной грудью: сеть в исступлении

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно с Кристиной Агилерой произошел курьезный случай. Эпатажная поп-исполнительница рухнула прямо во время концерта в Петербурге (Россия).

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Персона
Кристина Агилера
Тег
шоу-бизнес
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