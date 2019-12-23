Агент Ротару получил "kiss my ass" от Наргиз

Российский агент Софии Ротару Сергей Лавров и другие хейтеры получили "kiss my ass" от певицы Наргиз.
Соответствующее видео Наргиз опубликовала в сторис Инстаграм.
В интервью Ксении Собчак Наргиз рассказала, как ее дети хорошо живут в США и что она ни в коем случае не собирается их перевозить в Россию, где даже она не чувствует себя в безопасности.
Сергей Лавров считает, что это "пипец".
Наргиз: "В России я чувствую себя не защищенной.. мои дети были были бы здесь не в безопастности.. а старшая дочь, уверена, что в России медведи ходят .." Теперь я понял, почему в райдере Наргиз прописана охрана круглосуточно. Охранники должны дежурить у комнаты Наргиз даже ночью. #пипец #товарищи спасибо Ксении #Собчак @xenia_sobchak за такое познавательное интервью 😊 #тур #гастроли #наргиз #наргиззакирова #россия
"Теперь я понял, почему в райдере Наргиз прописана охрана круглосуточно. Охранники должны дежурить у комнаты Наргиз даже ночью. Пипец, товарищи. спасибо Ксении Собчак за такое познавательное интервью", - написал он в Инстаграм.
До этого словам Наргиз возмутился продюсер Иосиф Пригожин. "Если вам не нравится страна, зарабатывайте в другом месте. Вы там все в нищете живёте", - заявил муж Валерии в одном из комментариев для СМИ.
В результате Наргиз 23 декабря опубликовала видео "kiss my ass".
December 23, 2019
Примечательно, что ранее Ротару попала в скандал из-за России и планов выступить там на новогодних концертах. Сергей Лавров тогда вступился за нее.
Хотел бы прокомментировать очередной информационный "вброс", или чей то "заказ", касаемо Софии Михайловны Ротару. Во-первых, София Михайловна никуда никогда не уходила, и не отказывалась от выступлений в России. Единственный мотивированный отказ от приезда на "Песня года 2018" был связан с введением военного положения в Украине на тот момент, и ограничение на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А в коллективе Ротару, звукорежиссёры, балет, администратор - мужчины, без которых выступление невозможно! Во-вторых, София Михайловна никогда не спонсировала какие-либо военные действия. У нее достаточно родственников, которых надо спонсировать. И внуков, которых надо поставить "на ноги". Я хотел бы обратиться к российским депутатам, распространяющих клевету о Ротару. У вас есть подтверждающие документы или факты о её "спонсировании" войны? Или она непосредственно через вас деньги передавала? Единственно, к кому не хочу обращаться, так это к Ангелине Гавк. Которая, как та бабка-сплетница, начитавшись жёлтой прессы, тявкает и распространяет всякую гадость про Народную артистку. Хотя, по человечески я ее понимаю. Ее в свое время выгнали из "Песни года". Её место заняли более талантливые артисты. И последнее, про "возвращение" Ротару на "Песня года" и другие новогодние съёмки в этом году. Повторюсь, никто никуда не уходил. Кроме того, все новогодние съёмки и "Песня года" всегда были бесплатными для всех артистов. Так и в этом году все съёмки бесплатны! Ни один артист не получает гонорар за участие. Так о каких заработках идет речь? Уважаемые депутаты, давайте дадим зрителям самостоятельный выбор, чьи песни слушать и на чьи концерты ходить. Не вам решать! P.S. Отдельное спасибо Народному артисту Льву Лещенко, продюсеру Иосифу Пригожину и многим другим коллегам кто поддерживает Софию Михайловну в трудную минуту. #любимаяартистка #СофияРотару #народнаяСССР #легенда #любимица #всенароднаялюбимица @sofiarotaru.official @prigozhin_iosif @angelina_vovk #иосифпригожин #тур #гастроли #шоубизнес
Как сообщал OBOZREVATEL, Наргиз также поделилась в интервью с Собчак подробностями скандала с продюсером Максом Фадеевым.
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