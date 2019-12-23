Агент Ротару получил "kiss my ass" от Наргиз

Российский агент Софии Ротару Сергей Лавров и другие хейтеры получили "kiss my ass" от певицы Наргиз.

Соответствующее видео Наргиз опубликовала в сторис Инстаграм.

В интервью Ксении Собчак Наргиз рассказала, как ее дети хорошо живут в США и что она ни в коем случае не собирается их перевозить в Россию, где даже она не чувствует себя в безопасности.

Сергей Лавров считает, что это "пипец".

"Теперь я понял, почему в райдере Наргиз прописана охрана круглосуточно. Охранники должны дежурить у комнаты Наргиз даже ночью. Пипец, товарищи. спасибо Ксении Собчак за такое познавательное интервью", - написал он в Инстаграм.

До этого словам Наргиз возмутился продюсер Иосиф Пригожин. "Если вам не нравится страна, зарабатывайте в другом месте. Вы там все в нищете живёте", - заявил муж Валерии в одном из комментариев для СМИ.

В результате Наргиз 23 декабря опубликовала видео "kiss my ass".

Примечательно, что ранее Ротару попала в скандал из-за России и планов выступить там на новогодних концертах. Сергей Лавров тогда вступился за нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наргиз также поделилась в интервью с Собчак подробностями скандала с продюсером Максом Фадеевым.

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