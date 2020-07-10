Адвокаты по делу Ефремова угодили в скандал из-за актера: что случилось
Адвокатов по делу российского актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, могут лишить адвокатского статуса из-за саморекламы.
Как сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов России (ФПА), Эльмана Пашаева (защищает актера) и Александра Добровинского (представляет пострадавших) привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
Защитники обеих сторон использовали уголовное дело Ефремова для саморекламы: они часто посещают программы на телевидении и делают странные заявления о конкуренте. Ни Пашаев, ни Добровинский пока не прокомментировали инцидент.
В ФПА заявили, что дисциплинарное дело возбуждено в соответствии с нормами закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Кодекса профессиональной этики адвоката".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу из Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.
Во время очередного допроса правоохранительных органов 3 июля Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП. Актер пояснил, что в ДТП участвовала его машина, а не он сам.
Через месяц после аварии в деле появился новый свидетель, которая на 80% уверена, что артист был за рулем и виноват в смерти Захарова.