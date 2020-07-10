Адвокаты по делу Ефремова угодили в скандал из-за актера: что случилось

Адвокатов по делу российского актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, могут лишить адвокатского статуса из-за саморекламы.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов России (ФПА), Эльмана Пашаева (защищает актера) и Александра Добровинского (представляет пострадавших) привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Дело актера Ефремова Высокий Замок

Защитники обеих сторон использовали уголовное дело Ефремова для саморекламы: они часто посещают программы на телевидении и делают странные заявления о конкуренте. Ни Пашаев, ни Добровинский пока не прокомментировали инцидент.

В ФПА заявили, что дисциплинарное дело возбуждено в соответствии с нормами закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Кодекса профессиональной этики адвоката".

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