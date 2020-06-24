Адвокатов по делу Ефремова уличили в нарушении: им вынесли предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ вынес предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова –Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.

ФПА настоятельно порекомендовала адвокатам воздерживаться от публичных высказываний и не нарушать больше адвокатскую тайну, пишет "Коммерсантъ".

Так, в организации обратили внимание на то, что Пашаев и Добровинский активно выступают в СМИ, рассказывая детали по делу о ДТП, которое устроил Ефремов 8 июня в Москве. Также правозащитники позволяют себе делать поспешные выводы и могут вводить в заблуждение публику и своих подзащитных.

Ефремов находится под домашним арестом РИА Новости

"При этом они публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы", – отмечают юристы.

Подобное поведение адвокатов нехарактерно для членов профессионального сообщества, "заботящихся об авторитете адвокатуры как независимого института гражданского общества и составной части отправления правосудия", сказано в обращении.

"Высказывания некоторых адвокатов в связи с резонансными расследованиями зачастую в гораздо большей степени подчиняются требованиям пиара, нежели правилам адвокатской этики, что, безусловно, недопустимо. Мы ведь не хотим, чтобы, к примеру, врач, к которому человек обратился с деликатной проблемой, вечером рассказывал об этом на телешоу", – заявил вице-президент ФПА Михаил Толчеев.

Александр Добровинский защищает интересы пострадавшей стороны RTVi

Отметим, Пашаев и Добровинский поддержали заявление совета ФПА, назвав его "своевременным и оправданным". Защитник Ефремова указал, что он лишь отвечает на звонки журналистов, при этом говорит "коротко и исключительно по существу дела". Добровинский в свою очередь подчеркнул, что все его заявление согласованы с его доверителями, поэтому нарушений этики в его поведении нет.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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