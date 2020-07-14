Адвокат прокомментировал видео, где Ефремов дает взятку полиции после ДТП
Михаил Ефремов якобы пытался откупиться от ответственности за ДТП. Коллаж
Адвокат российского актера Михаила Ефремова опроверг информацию о том, что его подзащитный после ДТП пытался дать взятку сотруднику ГИБДД.
Кадры с протоколом, на которых слышно, как актер сказал "Давайте я уеду, а потом заплачу вам все деньги", защитник назвал фейком, цитирует слова Пашаева НТВ на Telegram-канале (смотрите ролик в конце новости).
Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев РБК
"Это фейк. Давным-давно были бы материалы уголовного дела, если бы соответствовало действительности, давно бы возбудили дело. Вы же знаете, как техника развита, моим голосом можно говорить все, что угодно, а видео на месте сняли, продали и потом сделали монтаж", – сказал Эльман Пашаев.
Отметим, в сети также появилось видео, на котором Ефремов показывает средний палец медикам во время освидетельствования после ДТП.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.