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Адвокат прокомментировал видео, где Ефремов дает взятку полиции после ДТП

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
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Михаил Ефремов якобы пытался откупиться от ответственности за ДТП

Михаил Ефремов якобы пытался откупиться от ответственности за ДТП. Коллаж

Адвокат российского актера Михаила Ефремова опроверг информацию о том, что его подзащитный после ДТП пытался дать взятку сотруднику ГИБДД.

Кадры с протоколом, на которых слышно, как актер сказал "Давайте я уеду, а потом заплачу вам все деньги", защитник назвал фейком, цитирует слова Пашаева НТВ на Telegram-канале (смотрите ролик в конце новости).

Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев

Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев РБК

"Это фейк. Давным-давно были бы материалы уголовного дела, если бы соответствовало действительности, давно бы возбудили дело. Вы же знаете, как техника развита, моим голосом можно говорить все, что угодно, а видео на месте сняли, продали и потом сделали монтаж", – сказал Эльман Пашаев.

Отметим, в сети также появилось видео, на котором Ефремов показывает средний палец медикам во время освидетельствования после ДТП.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

РоссияVIP-ДТПДТПшоу-бизнесМихаил Ефремов
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