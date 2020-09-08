Адвокат пострадавших в ДТП признался, что устроил "ловушки" для Ефремова
Адвокат потерпевших в ДТП с участием Михаила Ефремова, которого приговорили к 8 годам колонии, Александр Добровинский признался, что артист вместе со своим юристом Эльманом Пашаевым попал во все "ловушки", которые он расставил.
Он заявил, что иск в 1 рубль (36 копеек) также был тщательно продуман, пишет Комсомольская правда.
"Вы слышали? Судья признала наш иск несостоятельным. И теперь, уже после суда, мы будем заявлять новый гражданский иск, исходя из суммы в 800 тысяч рублей (ее присудили старшему сыну. – Ред.). За эту работу я поставил себе 5+", – отметил адвокат.
Добровинский пояснил, что намеренно опубликовал видео, где видно, как Ефремов выходит из машины после аварии, за три недели до приобщения к материалам суда. Таким образом у свидетеля было время подготовиться отвечать на провокационные вопросы.
"Когда выступал адвокат Пашаев, я все ждал, что Ефремов встанет и скажет: "Заткнись!", и признает свою вину. Они попали во все ловушки, которые я расставил", – признался Добровинский.
Кроме этого, он назвал главные ошибки Пашаева. Защита актера отвлекся от материалов дела и сосредоточился на том, чтобы выиграть у Добровинского.
"У алкоголиков очень слабое сердце, мышца тоненькая. Они могли доказать, что в момент аварии у Ефремова был микроинфаркт. Таким образом, полностью признав вину и доказав микроинфаркт, он мог получить четыре года условно", – добавил адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро в, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
На одном из заседаний суда Ефремов потерял сознание, у него диагностировали инсульт.