Адвокат пострадавших в ДТП признался, что устроил "ловушки" для Ефремова

Адвокат потерпевших в ДТП с участием Михаила Ефремова, которого приговорили к 8 годам колонии, Александр Добровинский признался, что артист вместе со своим юристом Эльманом Пашаевым попал во все "ловушки", которые он расставил.

Он заявил, что иск в 1 рубль (36 копеек) также был тщательно продуман, пишет Комсомольская правда.

"Вы слышали? Судья признала наш иск несостоятельным. И теперь, уже после суда, мы будем заявлять новый гражданский иск, исходя из суммы в 800 тысяч рублей (ее присудили старшему сыну. – Ред.). За эту работу я поставил себе 5+", – отметил адвокат.

Добровинский пояснил, что намеренно опубликовал видео, где видно, как Ефремов выходит из машины после аварии, за три недели до приобщения к материалам суда. Таким образом у свидетеля было время подготовиться отвечать на провокационные вопросы.

"Когда выступал адвокат Пашаев, я все ждал, что Ефремов встанет и скажет: "Заткнись!", и признает свою вину. Они попали во все ловушки, которые я расставил", – признался Добровинский.

Кроме этого, он назвал главные ошибки Пашаева. Защита актера отвлекся от материалов дела и сосредоточился на том, чтобы выиграть у Добровинского.

"У алкоголиков очень слабое сердце, мышца тоненькая. Они могли доказать, что в момент аварии у Ефремова был микроинфаркт. Таким образом, полностью признав вину и доказав микроинфаркт, он мог получить четыре года условно", – добавил адвокат.

Пашаев и Ефремов. АГН "Москва"

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