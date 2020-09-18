Адвокат Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актера по делу о смертельном ДТП.
Об этом сообщает издание "РБК" со ссылкой на юриста. "Я обязан был сделать это. Подал вовремя. Моя работа заканчивается с подачи апелляционной жалобы", — сказал Пашаев.
Напомним, что ранее Ефремов, осужденный на 8 лет колонии общего режима, отказался от услуг Пашаева, поскольку счел, что тот его "подставил". Сейчас у Ефремова новый адвокат Роман Филиппов.
К слову, после оглашения приговора в суде, 8 сентября, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник", где он пробудет десять дней на карантине. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости, после чего актера доставят в исправительную колонию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
На одном из заседаний суда Ефремов потерял сознание, у него диагностировали инсульт.