Адвокат об отказе Ефремова от вины в ДТП: семья пострадавшего не получит и 100 рублей
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил отказ актера признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы.
Его слова передает издание "РИА Новости". "Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват", – сказал Пашаев.
Он также подчеркнул, что прекратил общение со стороной обвинения, поняв, что вести переговоры бесполезно.
"А виноват Ефремов или нет, это уже суд скажет. Но если суд установит, что он не виноват, то пострадавшая сторона не то что 100 тысяч получит, а даже 100 рублей не получит", – добавил он.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.