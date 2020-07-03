Адвокат об отказе Ефремова от вины в ДТП: семья пострадавшего не получит и 100 рублей

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил отказ актера признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы.

Его слова передает издание "РИА Новости". "Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват", – сказал Пашаев.

Он также подчеркнул, что прекратил общение со стороной обвинения, поняв, что вести переговоры бесполезно.

Ефремов и погибший в ДТП Захаров

"А виноват Ефремов или нет, это уже суд скажет. Но если суд установит, что он не виноват, то пострадавшая сторона не то что 100 тысяч получит, а даже 100 рублей не получит", – добавил он.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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