Адвокат об отказе Ефремова от вины в ДТП: семья пострадавшего не получит и 100 рублей
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил отказ актера признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы.
Его слова передает издание "РИА Новости". "Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват", – сказал Пашаев.
Он также подчеркнул, что прекратил общение со стороной обвинения, поняв, что вести переговоры бесполезно.
Ефремов и погибший в ДТП Захаров
"А виноват Ефремов или нет, это уже суд скажет. Но если суд установит, что он не виноват, то пострадавшая сторона не то что 100 тысяч получит, а даже 100 рублей не получит", – добавил он.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.