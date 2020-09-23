Адвокат назвал причину смерти Тесака
Российский пропагандист, националист и видеоблогер Максим "Тесак" Марцинкевич умер от механической асфиксии (удушения).
Об этом говорится в справке о его смерти. Документы передал родственникам Марцинкевича адвокат Алексей Михальчик, передает Telegram-канал "112".
"Справка, которую выдали, позволяет совершить захоронение тела. Указанная в ней причина смерти: "асфиксия, повешение, удушение и удавление с неопределенными намерениями", – отметил он.
Пока предварительной причиной смерти все еще считается самоубийство. Защита Тесака несколько дней пытается найти опровержение этой версии. Они уверены, что многие детали исключают суицид.
"Ранее следователь нам сообщил, что смерть наступила в период с 6:45 до 8 утра. Но в справке обозначено время смерти 12 ночи. Мы будем разбираться с этим существенным расхождением", – добавил Михальчик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
тело Марцинкевича было найдено в луже крови в одной из одиночных камер СИЗО №3 в Челябинске, где он находился за решеткой с 2014 года.
Шоумен Стас Барецкий, который поддерживал дружеские отношения с активистом, указал, что его суицид инсценировано – по версии Барецкого, "Тесака" могли убить.
Марцинкевич также выступал на украинском телевидении. В программах националист рассказывал, как боролся с педофилией благодаря собственной организации "Оккупай-педофиляй".