Адвокат Ефремова заявил о "гарантированной" отмене приговора актеру
Российскому актеру Михаилу Ефремову, которого приговорили к 8 годам колонии общего режима из-за ДТП со смертельным исходом, "гарантированно отменят наказание", если его защита обратится в апелляционный и кассационный суд.
Такое мнение выразил адвокат Ефремова Эльман Пашаев в ходе пресс-конференции в издании НСН. Также он уточнил, что приговор Ефремову является "чистейшим заказом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"После апелляции, думаю, 1-1,5 года скинут, сбросят, покажут гуманность. Но, если продолжат работу по делу, я вас уверяю, то кассация или верховный суд отменят приговор. Это гарантированно", – высказался Пашаев.
По его словам, во время расследования дела по ДТП Ефремова экспертами было допущено много ошибок, и это может стать веской причиной для пересмотра приговора.
"Не исследованы ни машина, ни медицинские заключения. Сколько там нарушений, вы себе не представляете", – добавил Пашаев.
Отвечая на вопрос о возможном политическом следе в деле Ефремова, Пашаев не признал его наличия, но отметил, что само дело – заказное.
"Политические мотивы появления этого дела, я исключаю. Здесь есть заказчик. Ну вы знаете, что Ефремов своими высказываниями многим дорогу переходил. Он же не оппозиционер, чтобы здесь были политические мотивы. Он актер. И здесь чистейший заказ", – заявил адвокат.
Отметим, 8 сентября, после оглашения приговора в суде, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник", где он пробудет десять суток на карантине. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости, после чего актера доставят в исправительную колонию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
На одном из заседаний суда Ефремов потерял сознание, у него диагностировали инсульт.