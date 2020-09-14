Адвокат Ефремова заявил о "гарантированной" отмене приговора актеру

Российскому актеру Михаилу Ефремову, которого приговорили к 8 годам колонии общего режима из-за ДТП со смертельным исходом, "гарантированно отменят наказание", если его защита обратится в апелляционный и кассационный суд.

Такое мнение выразил адвокат Ефремова Эльман Пашаев в ходе пресс-конференции в издании НСН. Также он уточнил, что приговор Ефремову является "чистейшим заказом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"После апелляции, думаю, 1-1,5 года скинут, сбросят, покажут гуманность. Но, если продолжат работу по делу, я вас уверяю, то кассация или верховный суд отменят приговор. Это гарантированно", – высказался Пашаев.

По его словам, во время расследования дела по ДТП Ефремова экспертами было допущено много ошибок, и это может стать веской причиной для пересмотра приговора.

"Не исследованы ни машина, ни медицинские заключения. Сколько там нарушений, вы себе не представляете", – добавил Пашаев.

Отвечая на вопрос о возможном политическом следе в деле Ефремова, Пашаев не признал его наличия, но отметил, что само дело – заказное.

"Политические мотивы появления этого дела, я исключаю. Здесь есть заказчик. Ну вы знаете, что Ефремов своими высказываниями многим дорогу переходил. Он же не оппозиционер, чтобы здесь были политические мотивы. Он актер. И здесь чистейший заказ", – заявил адвокат.

Отметим, 8 сентября, после оглашения приговора в суде, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник", где он пробудет десять суток на карантине. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости, после чего актера доставят в исправительную колонию.

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