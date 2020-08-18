Адвокат Ефремова врал о состоянии здоровья и инсульте актера. Документ
Адвокат Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев врал о состоянии здоровья и инсульте актера.
В Telegram-канале "112" опубликовали фото выписного эпикриза, в котором отмечается, что медики Боткинской больницы диагностировали у артиста повторные транзиторные ишемические атаки (временное блокирование притока крови к части мозга. – Ред.) (фото смотрите ниже).
"В динамике врачи обозначили, что очаговой неврологической симптоматики нет. Состояние Ефремова оценивается как удовлетворительное", – говорится в сообщении Telegram-канала.
Ранее Пашаев заявил, что после недавно перенесенного инсульта у артиста развились серьезные нарушения речи и онемели конечности. Однако инсульта на самом деле врачи не обнаружили.
Напомним, что Михаилу Ефремову стало плохо 10 августа. Его сын Никита нашел артиста на полу в его квартире. Актер не мог разговаривать и двигаться, врачи диагностировали инсульт.
На следующий день в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела по смертельному ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако актеру стало плохо, и его увезли в Боткинскую больницу. Сообщалось, что он попал в реанимацию, врачи заподозрили у него повторный инсульт. 15 августа Ефремова выписали из больницы. При этом его адвокат заявлял, что не знает, с каким диагнозом госпитализировали актера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.