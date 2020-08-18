Адвокат Ефремова врал о состоянии здоровья и инсульте актера. Документ

Адвокат Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев врал о состоянии здоровья и инсульте актера.

В Telegram-канале "112" опубликовали фото выписного эпикриза, в котором отмечается, что медики Боткинской больницы диагностировали у артиста повторные транзиторные ишемические атаки (временное блокирование притока крови к части мозга. – Ред.) (фото смотрите ниже).

"В динамике врачи обозначили, что очаговой неврологической симптоматики нет. Состояние Ефремова оценивается как удовлетворительное", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Выписной эпикриз Михаила Ефремова Telegram канал "112"

Ранее Пашаев заявил, что после недавно перенесенного инсульта у артиста развились серьезные нарушения речи и онемели конечности. Однако инсульта на самом деле врачи не обнаружили.

Напомним, что Михаилу Ефремову стало плохо 10 августа. Его сын Никита нашел артиста на полу в его квартире. Актер не мог разговаривать и двигаться, врачи диагностировали инсульт.

На следующий день в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела по смертельному ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако актеру стало плохо, и его увезли в Боткинскую больницу. Сообщалось, что он попал в реанимацию, врачи заподозрили у него повторный инсульт. 15 августа Ефремова выписали из больницы. При этом его адвокат заявлял, что не знает, с каким диагнозом госпитализировали актера.

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