Адвокат Ефремова рассказал о "попытке актера покончить с собой" после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подопечный не предпринимал попыток покончить жизнь самоубийством.
Ранее о том, что Ефремов якобы пытался повеситься после смертельного ДТП в Москве, сообщили некоторые СМИ. По словам Пашаева, это не соответствуют действительности, пишет "Собеседник".
Адвокат уточнил, что актер не может позволить себе подобных безрассудных действий, так как у него трое несовершеннолетних детей.
"Он психически очень уравновешенный человек. Да, он совершил определенное деяние и готов понести ответственность. Но у него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки", – отметил юрист.
Также Пашаев добавил, что к Ефремову не приезжает скорая помощь, как ранее сообщала его "домработница". Более того, адвокат уточнил, что эта женщина не работает у Ефремова.
Защитник актера отметил, что лично видел, как порядок в доме наводила супруга Ефремова.
"Я впервые слышу от вас о какой-то домработнице. Бываю у Ефремова практически каждый день, но никакой посторонней женщины у него дома не видел. При мне несколько раз его супруга наводила порядок, а не домработница. Не знаю, кого там сняли журналисты..." – подчеркнул адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Жена Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".
Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.