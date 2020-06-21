Адвокат Ефремова рассказал о "попытке актера покончить с собой" после ДТП

Адвокат рассказал, пытался ли Ефремов покончить с собой

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подопечный не предпринимал попыток покончить жизнь самоубийством.

Ранее о том, что Ефремов якобы пытался повеситься после смертельного ДТП в Москве, сообщили некоторые СМИ. По словам Пашаева, это не соответствуют действительности, пишет "Собеседник".

Адвокат уточнил, что актер не может позволить себе подобных безрассудных действий, так как у него трое несовершеннолетних детей.

"Следы от веревки" на шее Ефремова, Mash

"Он психически очень уравновешенный человек. Да, он совершил определенное деяние и готов понести ответственность. Но у него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки", – отметил юрист.

Также Пашаев добавил, что к Ефремову не приезжает скорая помощь, как ранее сообщала его "домработница". Более того, адвокат уточнил, что эта женщина не работает у Ефремова.

"Следы от веревки" на шее Ефремова, Mash

Защитник актера отметил, что лично видел, как порядок в доме наводила супруга Ефремова.

"Я впервые слышу от вас о какой-то домработнице. Бываю у Ефремова практически каждый день, но никакой посторонней женщины у него дома не видел. При мне несколько раз его супруга наводила порядок, а не домработница. Не знаю, кого там сняли журналисты..." – подчеркнул адвокат.

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