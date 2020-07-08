Адвокат Ефремова рассказал об оправдательном приговоре для актера
Адвокат российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев, заявил, что готов добиться для своего подопечного оправдательного приговора.
Так, по словам мужчины, у него уже собраны "сенсационные" улики, доказывающие невиновность актера. Об этом Пашаев сообщил изданию "Комсомольская правда".
"Я ведь как врач, для которого цель – спасение. И я рассчитываю на оправдательный приговор… Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока – никаких подробностей", – заявил юрист.
Отметим, стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии. Позже в МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.