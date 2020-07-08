Адвокат Ефремова рассказал об оправдательном приговоре для актера

Адвокат российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев, заявил, что готов добиться для своего подопечного оправдательного приговора.

Так, по словам мужчины, у него уже собраны "сенсационные" улики, доказывающие невиновность актера. Об этом Пашаев сообщил изданию "Комсомольская правда".

"Я ведь как врач, для которого цель – спасение. И я рассчитываю на оправдательный приговор… Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока – никаких подробностей", – заявил юрист.

Михаил Ефремов в зале суда (фото – iz.ru)

Отметим, стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии. Позже в МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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