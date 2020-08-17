Адвокат Ефремова "раскрыл" правду о супруге погибшего в ДТП Захарова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что гражданская жена погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова Ирина Стерхова врала об отношениях с мужем.

Об этом он рассказал во время заседания по делу актера, пишет "Комсомольская правда" в Telegram-канале. Стерхову возмутило то, что она прожила с Захаровым 22 года, но ее не считают потерпевшей.

Адвокат отметил, что на самом деле Сергей просто арендовал койко-место у женщины и даже не был разведен с бывшей женой Маргаритой.

Сергей Захаров не развелся с прежней женой Маргаритой РБК

"Она утверждает, что они 22 года вместе жили. Только Сергей Захаров за это время не развелся, а она его в себя даже не прописала. Таким образом, уважаемый суд, я считаю, что он просто в Стерховой снимал койко-место, то есть нет никаких оснований для признания ее потерпевшей", – объяснил Пашаев.

Отметим, если суд не примет во внимание слова адвоката и признает женщину потерпевшей, то она сможет требовать с актера моральную компенсацию.

Захаров и Стерхова mediacratia.ru

Во время одного из предыдущих слушаний свидетели рассказали, что за рулем внедорожника, который спровоцировал аварию, находился именно Ефремов, хотя эту информацию отрицали. В частности, Александр Добровинский опубликовал видео первых минут после ДТП, которое подтверждает причастность российского актера к трагедии.

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