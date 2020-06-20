Адвокат Ефремова признался, что из-за пьяного водителя у него погибла вся семья
Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев признался, что по вине пьяного водителя погибла вся его семья.
Об этом мужчина рассказал в интервью изданию StarHit. По словам Пашаева, трагедия случилась в 1987 году, когда ему было 15 лет. Адвокат отметил, что тогда его родственники пожалели виновника аварии и не посадили его. Ведь у водителя оставалось двое несовершеннолетних детей.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев (Instagram-аккаунт Эльмана Пашаева)
"Я раньше об этом не говорил... В 1987 году в один день по вине пьяного водителя за рулем "Камаза" погибла вся моя семья. Мне было 15 лет. Папа, мама, два брата. Когда мои родственники узнали, что у водителя осталось двое несовершеннолетних детей, они пошли на контакт и сделали все, чтобы виновника аварии не посадили. Я знаю, как люди ведут себя в горе. И я сам криминалист, у меня 20 лет стажа", – рассказал Пашаев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Позже московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Также выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП и домашнего ареста.