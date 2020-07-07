Адвокат Ефремова объявил о доказательствах невиновности актера в ДТП

Адвокат российского актера Михаила Ефремова заявил, что у него есть доказательства невиновности артиста в смертельном ДТП, которое тот устроил 8 июня в центре Москвы.

Так, Эльман Пашаев указал, что собрал достаточное количество доказательств, которые позволят Ефремову избежать сурового наказания, пишет "Интерфакс".

"В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян. Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал – вину всегда признать успеем", – сообщил Пашаев.

Михаил Ефремов в зале суда "Южный Федеральный"

Отметим, стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии. Позже в МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

Как сообщал OBOZREVATEL: