Адвокат Добровинский хрюкнул в ответ на претензии Ефремова. Видео

Адвокат семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, Александр Добровинский хрюкнул перед журналистами.

Видео опубликовали в Telegram-канале Life Shot. Напомним, что Пресненский суд в Москве начал рассмотрение дела знаменитости (ролик смотрите ниже).

Так, Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение артиста по поводу его комментария. Адвокат утверждал, что Ефремов на закрытом заседании суда "сидел и похрюкував". Артист заявил, что ему не обидно, поскольку он является болельщиком "Спартака". Однако его детей начали дразнить из-за поведения адвоката, а Ефремова назвали свиньей.

"Это ответ "Спартаку". Он сказал, что болельщик "Спартака". Если бы он был болельщиком "ЦСК", то я бы сделал что?" – в шутку ответил Добровинский на вопрос журналистов, есть ли хрюканье ответом Ефремову на его заявление.

Напомним, что 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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