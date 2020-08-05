Адвокат Добровинский хрюкнул в ответ на претензии Ефремова. Видео
Адвокат семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, Александр Добровинский хрюкнул перед журналистами.
Видео опубликовали в Telegram-канале Life Shot. Напомним, что Пресненский суд в Москве начал рассмотрение дела знаменитости (ролик смотрите ниже).
Так, Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение артиста по поводу его комментария. Адвокат утверждал, что Ефремов на закрытом заседании суда "сидел и похрюкував". Артист заявил, что ему не обидно, поскольку он является болельщиком "Спартака". Однако его детей начали дразнить из-за поведения адвоката, а Ефремова назвали свиньей.
"Это ответ "Спартаку". Он сказал, что болельщик "Спартака". Если бы он был болельщиком "ЦСК", то я бы сделал что?" – в шутку ответил Добровинский на вопрос журналистов, есть ли хрюканье ответом Ефремову на его заявление.
Напомним, что 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.