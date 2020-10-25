Адель восхитила стройной фигурой в эфире популярного шоу

Британская певица Адель, которая стремительно похудела на 45 килограмм, продемонстрировала стройную фигуру.

Знаменитость появилась в эфире популярного шоу Saturday Night Live на канале NBC.

32-летняя певица попробовала себя в качестве ведущей и сменила несколько сценических образов.

Как сообщает Daily Mail, последний раз Адель появлялась на шоу в 2008 году.

"Я знаю, что выгляжу иначе, чем, когда мы виделись в последний раз. Мне пришлось путешествовать налегке. Это всего лишь половина меня", – заявила иронично Адель во время эфира.

Адель продемонстрировала стройную фигуру.

Адель появилась в эфире шоу Saturday Night Live на канале NBC.

В эфире шоу Адель появилась в черном костюме, состоящем из зауженных брюк и корсетного топа с открытыми плечами. Позже звезда сменила наряд на более сексуальный – она выбрала черное платье с кружевом. Также зрители увидели Адель в классическом костюме бирюзового оттенка, в вельветовой блузе и в комбинезоне с цветочным принтом.

Адель появилась в черном костюме, состоящем из зауженных брюк и корсетного топа с открытыми плечами.

Адель появилась в черном сексуальном платье с кружевом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Адель попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц, с тех пор она остается одним из наиболее востребованных музыкантов мира. А в 2019 году появились слухи, что Адель намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.