Адель показала стройную фигуру в мини-платье от украинского дизайнера. Фото

Британская певица Адель поделилась с поклонниками фотографиями, на одной из которых засветила мини-платье от украинского бренда Marianna Senchina.

После похудения артистка редко появляется на публике и не является активным пользователем соцсетей. Однако певица решила сделать исключение в честь 39-летия актрисы Николь Ричи и опубликовать серию снимков с подругой. На одном из них они позировали на светском мероприятии в платьях (фото смотрите ниже).

Забавное фото Адель с подругой. Instagram Адель

Певица тогда выбрала для образа черное бархатное платье-жакет с обнаженными плечами и пышными рукавами от украинского бренда Marianna Senchina коллекции осень-зима 2019/2020. Приталенная одежда не только подчеркнула стройную фигуру Адель, но и ее зону декольте.

Свой образ звезда дополнила прической с высоким пучком и выпущенными спереди прядями. Также она выбрала для появления на публике золотые серьги-кольца и вечерний макияж с акцентом на глаза.

Николь Ричи и Адель в платье от украинского дизайнера. Instagram Адель

Платье от Marianna Senchina на модели. Instagram Marianna Senchina

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Адель заподозрили в романе с популярным в Европе рэпером Skepta. Папарацци якобы поймали их на праздновании дня рождения музыканта в Лондоне, однако общие снимки не попали в сеть.