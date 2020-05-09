Адель похудела на 45 кг: тренер раскрыл главные секреты, которые помогли быстро сбросить вес

Знаменитая певица Адель, которая недавно отпраздновала свое 32-летие, поразила фанатов похудением. Личный тренер артистки раскрыл секрет, как ей удалось сбросить 45 килограмм.

Так, многие фанаты критикуют Адель за то, что она так резко похудела. Дескать ранее артистка призывала всех любить свое тело таким, каким оно есть. Более того, некоторым не нравятся перемены во внешности певицы. Ее личный тренер Пит Джерасимо на личной странице в Instagram вступился за певицу и рассказал, что стало причиной похудения и как ей это удалось.

Адель до и после похудения Instagram @officialadelefanpage

По словам Джерасимо, Адель не преследовала цель стать худой. Она всего лишь хотела восстановить здоровье после беременности и родов.

"Мой опыт работы с ней позволяет сказать, что она всегда следовала личной траектории и никогда не думала ставить на карту свой талант или увеличивать продажи альбомов за счет привлечения внимания фигурой. Она никогда не притворялась никем другим", – высказался тренер.

Он добавил, что когда Адель начала заниматься спортом, она параллельно готовилась к туру, потому привыкнуть к тренировкам сумела быстрее. Главным же секретом ее похудения стали изнурительный график, тщательно подобранное питание и систематические тренировки.

"Когда мы начали путь борьбы с килограммами, у нас не было цели сделать ее суперстройной. Нашей целью было только здоровье после беременности. Нам пришлось готовиться к концертному туру и изнурительному графику. Постепенно она привыкла к тренировкам и стала тщательнее выбирать еду", — рассказал Пит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Адель попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц, с тех пор она остается одним из наиболее востребованных музыкантов мира. А в 2019 году появились слухи, что Адель намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.