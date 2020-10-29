Адель опровергла слухи о своем романе с известным рэпером

Недавно в СМИ появилась информация о том, что британская певица Адель завела роман с популярным в Европе рэпером Skepta. Но звезда опровергла эти слухи.

Так, на своей странице в Instagram артистка заявила о том, что на данный момент она одинокая леди-кошка.

"Отлично провели время на SNL! Спасибо самым замечательным актерам, съемочной группе, сценаристам и продюсерам. Какая вы возвышенная группа людей. Лорн, спасибо, что поверил в меня! Линдси, моя сестра на всю жизнь, Майя моя комедия и мама герой! Плюс радость публики, как на генеральной репетиции, так и на живом шоу! Я сделала это ради радости, и я надеюсь, что вы тоже поняли это! Удачи на выборах, Америка, я тебя очень люблю. Заботьтесь друг о друге и позаботьтесь о себе. Счастливого Хэллоуина! Я возвращаюсь в свою пещеру, чтобы быть (одинокой) леди-кошкой! Мир до следующего года", – написала Адель.

Таким образом, певица показала, что сейчас ее сердце свободно.

Отметим, в сентябре 2019 года Адель развелась со своим супругом, бизнесменом Саймоном Конекки. В браке у них родился сын Анджело Джеймс. После развода Адель начала тщательно скрывать свою личную жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи поставили под сомнение принципы питания, которые помогли британской певице Адель похудеть почти на 50 килограммов, за их кратковременный эффект и влияние на организм.