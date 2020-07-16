Аде Роговцевой – 83: десять сильных фраз о Донбассе, Крыме и россиянах

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева в четверг, 16 июля, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 83 года.

Ада Роговцева известна не только как талантливая актриса, но и как патриот своей страны. Она неоднократно выступала для украинских военных на Донбассе, собирала средства для раненых, за что в России против нее возбудили уголовное дело и объявили персоной нон-грата. Ко дню рождения актрисы OBOZREVATEL публикует 10 сильных фраз Ады Роговцевой о ситуации с Крымом, Донбассом и отношениях с россиянами.

О войне на Донбассе и украинцах

Продолжается война, а мы живем, как будто ее нет. Мы все должны ограничить себя в праздниках и салютах. Там, на войне, мерзнут хлопцы, недоедают, смерти смотрят в глаза. И погибают. Вот эти две реальности меня поражают. Ведь вроде у гробов танцуем, объедаемся. Это не означает, что должна замереть жизнь, но нужно быть милосерднее. Эта опасность не только над теми мальчиками – она над нами.

О "братском народе"

Ни за какие деньги я не откажусь от собственной позиции. Я поддерживаю свою родину перед агрессией колоссального монстра. Не хочу, чтобы меня и моих детей снова сделали рабами. На нашу страну идет агрессия, у меня нет другого выбора. Нельзя называть братом того, кто идет на тебя войной.

Ада Роговцева: "Продолжается война, а мы живем, как будто ее нет"

О встрече с Путиным

Когда-то еще давно, кажется, при Кучме, он приехал в Украину с каким-то визитом, и не ясно, с чего вдруг заявил, мол, в Украине же есть такая артистка, Роговцева, буду с ней на обеде сидеть. И мы с ним обедали. Говорили. И тогда я ему прочла Цветаеву: "Если душа родилась крылатой – что ей хоромы и что ей хаты! Что Чингисхан ей – и что – Орда! Два на миру у меня врага, два близнеца, неразрывно-слитых: голод голодных...", и здесь, взглянув на Путина – "...и сытость сытых". Потому что обед был хороший. Сытость сытых. Не помню, что там произошло дальше, но он читал Шевченко. Когда же вот началась эта большая беда, я первым делом обратилась к нему, напомнив и Цветаеву, и Шевченко. Говорю: "Что это было? Фальшь, раз вы Шевченко знаете и на землю мою посягнули". Как-то так. Вот это я бы ему и повторила.

О российском шовинизме

Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, выдуманная речь, "младший брат". Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента.

"Надо изолировать себя"

Они (россияне, – ред.) считают, что Крым русский и Севастополь "русский город" – это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них.

Ада Роговцева: "Я стала таким вот олицетворением женщины, которая приедет, которую можно обнять, и она скажет очень простые слова" Фото: dniprograd.org

О политике Путина

Как проанализируешь диктатора? Человека, который решил, что он выше Бога, что он может убивать, руководить, кроить земли и народы. Что это за люди? Выродки. А как с ними? Мне кажется, их нужно уничтожать.

О поездках на передовую

Я еду туда только потому, что они (украинские бойцы, – ред.) зовут. Они меня знают, и друг другу передают контакты. И не передают, что была артистка, а просто: "Была Ада", "Была Ада Николаевна". Так сложилось, возможно, благодаря интернету, я стала таким вот олицетворением женщины, которая приедет, которую можно обнять, и она скажет очень простые слова.

Ада Роговцева: "Я не ваша. Я своя, я украинская"

"Вместе с сыном мать умирает"

Не может женщина пережить смерть своего сына, она становится другой, потусторонней, какой стала и я, похоронив своего сына. Не стало в 50 лет моего счастья, моей жизни, ее смысла. И если бы не дочь, не внуки, я бы сейчас не сидела перед вами, потому что вместе с сыном мать умирает. И сколько таких мертвых матерей сейчас в Украине. О них нужно заботиться, а кто это сделает? Иногда и доброго слова не скажут, не говоря уже о том, чтобы заплатить какие гроши, чтоб она хотя бы цветы сыну на могилу купила.

О карьере в России

Я всю жизнь играла в России, кроме Украины. Мне говорят: "Ада, ты наша". А я им отвечаю: "Я не ваша. Я своя, я украинская".

О пропаганде

Так сложилось, что люди зомбированы. Зомбированы этой коммунистической идеологией, которой была зомбирована и я всю свою сознательную жизнь. В этой ситуации нужно лишь очень много читать, много интересоваться, расспрашивать, так как я в свои 80 лет – не бояться быть на передовой, где гибнут парни. Я стояла на том месте, где через полтора часа двоих очень серьезно ранило. На том месте мы играли эпизоды выступлений, читали стихи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ада Роговцева рассказала о встрече с Путиным: "Борщ и стопку хлопнул нормально".