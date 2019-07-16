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Аде Роговцевой — 82 года: какая трагедия случилась в жизни великой актрисы

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16 июля Герою Украины, великой актрисе театра и кино Аде Роговцевой исполнилось 82 года.

Несмотря на солидный возраст, Роговцева продолжает жить активной жизнью: играет на сцене, ездит на кинофестивали, помогает воинам ООС. За это ее люто ненавидят в России, где она объявлена персоной нон-грата.

Ада Роговцева

Ада Роговцева

УНН

Однако такие мелочи не могут ее сломить и Роговоцева с присущим ей юмором называет себя "бандеровкой". Хотя в ее прошлом случились события, которые чуть не сломили замечательную актрису. К счастью, дочь и внуки помогли ей выкарабкаться.

OBOZREVATEL расскажет историю великой Ады Роговцевой.

Будущая великая актриса начала сниматься очень рано. Свою первую роль в кино она получила в 19 лет, сыграв Марьяну Куделю в фильме "Когда поют соловьи".

"Когда поют соловьи"

"Когда поют соловьи"

Кино-Театр.ру

На тот момент она еще училась в Киевском институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого, где ее мастером был народный артист СССР Константин Степанков.

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"Кровавый рассвет"

"Кровавый рассвет"

Кино-Театр.ру

Говорят, что в харизматичного властного мужчину были влюблены все студентки, что жутко раздражало Роговцеву. Однако ирония судьбы в том, что вскоре она и сама влюбилась в учителя. Чувства оказались взаимны. Ради молодой актрисы Степанков бросил семью и женился на Роговцевой.

Роговцева, Степанков и их дочь

Роговцева, Степанков и их дочь

Единственная

Впрочем, совсем счастливой эту историю не назовешь. В СССР актеры редко зарабатывали большие деньги, а Степанков еще и оказался болен туберкулезом. Так что вскоре после скромной свадьбы Роговцевой уже пришлось вытаскивать мужа с того света.

"Моя мама лежала шесть лет парализованной и в 54 года ушла из жизни, отец был безногим и пьющим, один брат болен с рождения, другой пил и погиб еще молодым парнем. Всех родственников я обеспечивала финансово. Вышла замуж за женатого, который заболел туберкулезом. Я везучая, мне хватило сил и любви выстоять", - рассказывала позже Роговцева.

Несмотря на все трудности, Роговцева сумела построить блестящую карьеру. В 23 года она уже стала заслуженной артисткой СССР, а в 30 - народной. На ее счету десятки фильмов и спектаклей. Однако за пределами софитов и подмостков на ее долю выпало немало страданий.

"Медвежонок"

"Медвежонок"

Кино-Театр.ру

В июле 2004 года не стало ее супруга, который не дожил до "золотой" свадьбы пять лет. Впрочем, на этом беды Роговцевой не кончились - в июле 2012 года она потеряла сына Константина, которому было всего 50 лет. Его сгубил рак.

"Мой муж был на 9 лет старше меня, а я его любила и уважала. Когда его не стало, то не знала как дальше жить, ведь казалось, что меня разрезали пополам. Зато дети не дали пропасть. Но с потерей ребенка не сравнится ничто. Нет испытания, которое страшнее", - вспоминала актриса.

Ада Роговцева

Ада Роговцева

oiff.com.ua

Роговцева сумела подняться и пойти дальше. Во многом благодаря помощи дочери и двоих внуков. В свои 82 она продолжает поражать неуемной энергией и оптимизмом, которым позавидуют и молодые.

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Персона
Ада Роговцева
Место
Украина
Тег
кино
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