Ада Роговцева посвятила душещипательный стих погибшим защитникам Украины
Легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева поразила чувственным исполнением стихотворения в память о погибших защитниках Украины.
Так, артистка приняла участие в художественном проекте "Стена памяти", посвященному Дню памяти погибших защитников Украины, который отмечается в стране 29 августа. Видео опубликовал Telegram-канал "Эспрессо. TV" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Произведение было написано воином АТО. Помимо актрисы, в проекте приняли участие украинские деятели культуры, волонтеры и ветераны войны на Донбассе.
Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:
Огорнуло горе, наче гора впала.
Сину, моя зоре, що це нас спіткало?
Де не додивилась, що не зупинила?
В Господа просила, дати тобі сили,
Дати тобі долю з ніжною любов'ю,
Але ти від болю захлинувся кров'ю.
Крок ступить несила – серце в прірву впало
Обгоріли крила, і мене не стало...
Отметим, Ада Роговцева известна не только как талантливая актриса, но и как патриот своей страны. Она неоднократно выступала для украинских военных на Донбассе, собирала средства для раненых, за что в России против нее возбудили уголовное дело и объявили персоной нон грата.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ада Роговцева рассказала о встрече с Путиным: "Борщ и стопку хлопнул нормально".