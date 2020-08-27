Ада Роговцева посвятила душещипательный стих погибшим защитникам Украины

Легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева поразила чувственным исполнением стихотворения в память о погибших защитниках Украины.

Так, артистка приняла участие в художественном проекте "Стена памяти", посвященному Дню памяти погибших защитников Украины, который отмечается в стране 29 августа. Видео опубликовал Telegram-канал "Эспрессо. TV" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Произведение было написано воином АТО. Помимо актрисы, в проекте приняли участие украинские деятели культуры, волонтеры и ветераны войны на Донбассе.

Ада Роговцева зачитала стих в память о погибших воинах Скриншот видео

Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:

Огорнуло горе, наче гора впала.

Сину, моя зоре, що це нас спіткало?

Де не додивилась, що не зупинила?

В Господа просила, дати тобі сили,

Дати тобі долю з ніжною любов'ю,

Але ти від болю захлинувся кров'ю.

Крок ступить несила – серце в прірву впало

Обгоріли крила, і мене не стало...

Отметим, Ада Роговцева известна не только как талантливая актриса, но и как патриот своей страны. Она неоднократно выступала для украинских военных на Донбассе, собирала средства для раненых, за что в России против нее возбудили уголовное дело и объявили персоной нон грата.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ада Роговцева рассказала о встрече с Путиным: "Борщ и стопку хлопнул нормально".