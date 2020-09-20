Ад, с каждым днем все хуже, – Остапчук рассказал, как болел коронавирусом

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как у него протекала коронавирусная болезнь COVID-19.

На своей странице в социальной сети Instagram, он расписал симптомы с первого по 15-й день. Остапчук отметил, что на фоне легких симптомов у своей возлюбленной Кристины, он едва не терял сознание.

"По прилету со Львова утром резко становится плохо, озноб, кашель и жуткая ломота во всем теле. Ложусь спать на пару часов, температуры нет", – рассказал телеведущий о первом дне болезни.

В этот же день артиста отвезли на скорой в больницу, где ему диагностировали двустороннюю пневмонию. В этот же вечер у него начался удушливый кашель. По словам Остапчука, самыми ужасными днями были дни со второго по пятый, он назвал их "адом".

"Ад, просто ад. Температура сбивается очень плохо, два раза чуть не теряю сознание, с каждым днём все хуже и хуже", – признался Остапчук.

На шестой день, по словам ведущего, стало лучше, начал возвращаться нюх и вкусы, снизилась температура. На десятый день Остапчук практически чувствовал себя здоровым, но его мучила бессонница. На 15 день телеведущий получил отрицательный тест.

"Всем, кто говорит, что это заговор, болеют звезды, это обычных грипп – не дай Бог вам пережить то, что ощутили мы за эти две недели. Берегите себя и, правда, не относитесь к COVID-19 легкомысленно. Я со своим прекрасным иммунитетом тоже думал – даже не почувствую. Опыт ещё тот", – заключил Остапчук.

Напомним, 9 сентября стало известно, что у Остапчука диагностировали коронавирус. Из-за этого телеведущему пришлось отменить свадьбу со всей возлюбленной Кристиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая утренней программы "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс сообщила, что заразилась коронавирусом. Ее семья также сдала ПЦР-тесты, но результаты еще не оглашались. Что касается коллег Шовкопляс, то COVID-19 у них не обнаружили.