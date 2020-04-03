Российская певица Лолита Милявская, которая на днях сделала скандальное заявление о войне на Донбассе, высказалась по поводу украинского языка.

Об этом артистка сказала в интервью журналистке Ирине Шихман в программе "А поговорить?" (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Во мне нет украинской крови. Я там жила, раньше язык знала, но теперь малый словарный запас. Украинский язык очень изменился со времен Франко, Шевченко, Леси Украинки. Это быт такой породистый язык, а теперь его напичкали "гелікоптерами" и "слухавками". Слухавка - это телефон! Неважно, что телефон - это даже не русское слово. Но ничего, краще так. Всегда говорили - "разом з ж*дами, аби проти м*скалів". Украина меня всегда поражала. Но по-хорошему: я там выросла, это моя страна. Киев - мой, Львов - вообще мой", - заявила Лолита.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский журналист Дмитрий Гордон жестко осадил российскую певицу украинского происхождения Лолиту.

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