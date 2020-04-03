Главная Новости
3 апреля • обновлено в 16:50
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Абы против м*скалей!" Лолита раскритиковала украинский язык

1.6т
Читать материал на украинском

Российская певица Лолита Милявская, которая на днях сделала скандальное заявление о войне на Донбассе, высказалась по поводу украинского языка.

Об этом артистка сказала в интервью журналистке Ирине Шихман в программе "А поговорить?" (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Абы против м*скалей!" Лолита раскритиковала украинский язык

Скриншот из видео

"Во мне нет украинской крови. Я там жила, раньше язык знала, но теперь малый словарный запас. Украинский язык очень изменился со времен Франко, Шевченко, Леси Украинки. Это быт такой породистый язык, а теперь его напичкали "гелікоптерами" и "слухавками". Слухавка - это телефон! Неважно, что телефон - это даже не русское слово. Но ничего, краще так. Всегда говорили - "разом з ж*дами, аби проти м*скалів". Украина меня всегда поражала. Но по-хорошему: я там выросла, это моя страна. Киев - мой, Львов - вообще мой", - заявила Лолита.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский журналист Дмитрий Гордон жестко осадил российскую певицу украинского происхождения Лолиту.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Мария Дидык
Персона
Лолита Милявская
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
21
10
Смешно
0
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги