"Абсолютно седые волосы": появилось фото мамы Началовой после смерти дочери

В сети появилось фото мамы российской поп-певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта, после смерти дочери.

Так, снимок опубликовала на своей странице в Instagram пиар-директор звезды Анна Исаева. "Таисия Началова. Мама Юлии. Сегодня сделали ей хоть немного приятного. Юлин мастер Олеся поправила Тае абсолютно седые волосы, чуть причесала ее по нашей просьбе, сделала от души. И даже сфотографировала, порадовав меня присланным снимком", — написала Исаева.

Юлия Началова и ее мама Таисия Фото: instagram/julianachalova

Таисия Началова Фото: instagram/isaeva.anya

Также она добавила, что хоть Юлиной маме и поправили прическу, но единственное, чего уже никогда не изменишь — ее опустошенных глаз.

"К сожалению, нельзя поправить грустных, безумно печальных, страдающих, опустошенных маминых глаз. Тая ни в какую не хотела никуда идти. Но мы ее как-то еле-еле уговорили", — подытожила Анна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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