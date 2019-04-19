"Абсолютно седые волосы": появилось фото мамы Началовой после смерти дочери

В сети появилось фото мамы российской поп-певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта, после смерти дочери.
Так, снимок опубликовала на своей странице в Instagram пиар-директор звезды Анна Исаева. "Таисия Началова. Мама Юлии. Сегодня сделали ей хоть немного приятного. Юлин мастер Олеся поправила Тае абсолютно седые волосы, чуть причесала ее по нашей просьбе, сделала от души. И даже сфотографировала, порадовав меня присланным снимком", — написала Исаева.
Юлия Началова и ее мама Таисия
Фото: instagram/julianachalova
Таисия Началова
Фото: instagram/isaeva.anya
Также она добавила, что хоть Юлиной маме и поправили прическу, но единственное, чего уже никогда не изменишь — ее опустошенных глаз.
"К сожалению, нельзя поправить грустных, безумно печальных, страдающих, опустошенных маминых глаз. Тая ни в какую не хотела никуда идти. Но мы ее как-то еле-еле уговорили", — подытожила Анна.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юлия Началова была госпитализирована 11 марта из-за резкого подъема уровня сахара в крови и подагры.
Из-за ухудшения состояния певицу ввели в кому в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Со временем стало известно об острой почечной недостаточности.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у артистки.
16 марта Началову срочно прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
По словам отца певицы, они с матерью хоть и были рядом в больнице, но так и не успели проститься с Юлией.
Позже стало известно, что певица Юлия Началова незадолго до смерти боролась с онкологическим заболеванием – лимфомой.
На похоронах пиар-директор Началовой опровергла слухи о том, что певица болела раком. По ее словам, вскрытие показало – Началова не пережила вторую волну сепсиса (заражения крови – Ред).
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