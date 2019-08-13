Абсолютно голая жена Харламова показала пикантное фото в ванной

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус взбудоражила сеть пикантным снимком.

Так, на фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram, артистка позировала абсолютно голой в ванной с пеной.

"Дзен", — лаконично подписала свою публикацию Асмус.

Кристина Асмус Фото из Instagram

Кристина Асмус голая в ванной Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Кристины Асмус, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Сексуальная Кристина Асмус в ванной Фото из Instagram

Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Кристина Асмус Фото из Instagram

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нетрезвая Асмус показала, как развлекается утром. Так, в своих Instagram-сториз звезда опубликовала видео, где она в пять утра пила шампанское с горла по дороге домой.

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