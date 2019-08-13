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Абсолютно голая жена Харламова показала пикантное фото в ванной

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Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус взбудоражила сеть пикантным снимком.

Так, на фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram, артистка позировала абсолютно голой в ванной с пеной.

"Дзен", — лаконично подписала свою публикацию Асмус.

Абсолютно голая жена Харламова показала пикантное фото в ванной

Кристина Асмус

Фото из Instagram

Абсолютно голая жена Харламова показала пикантное фото в ванной

Кристина Асмус голая в ванной

Фото из Instagram

Новости
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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Абсолютно голая жена Харламова показала пикантное фото в ванной
Абсолютно голая жена Харламова показала пикантное фото в ванной
Абсолютно голая жена Харламова показала пикантное фото в ванной
Абсолютно голая жена Харламова показала пикантное фото в ванной

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Кристины Асмус, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Абсолютно голая жена Харламова показала пикантное фото в ванной

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Абсолютно голая жена Харламова показала пикантное фото в ванной

Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Абсолютно голая жена Харламова показала пикантное фото в ванной

Сексуальная Кристина Асмус в ванной

Фото из Instagram

Абсолютно голая жена Харламова показала пикантное фото в ванной

Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Абсолютно голая жена Харламова показала пикантное фото в ванной

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Абсолютно голая жена Харламова показала пикантное фото в ванной

Соблазнительная Кристина Асмус

Фото из Instagram

Абсолютно голая жена Харламова показала пикантное фото в ванной

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нетрезвая Асмус показала, как развлекается утром. Так, в своих Instagram-сториз звезда опубликовала видео, где она в пять утра пила шампанское с горла по дороге домой.

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Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
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