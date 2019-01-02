Абсолютно голая Волочкова на видео показала развлечения в бане

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что встретила Новый год в ледяной купели, а также отправилась в баню.

Соответствующие ролики обнаженная звезда обнародовала на своей странице в Instagram, вызвав недоумение в сети (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Зима – лучшее время года, потому что в купели всегда есть лед! А вы как начали новый год? Смогли бы провести репортаж из ледяной купели? Это очень полезно! Как же будет мне не хватать этого снега, когда температура воздуха будет на 40 градусов больше", – подписала она ролик.

Балерина вытаскивала куски льда и предложила пользователям сначала опуститься в такую же купель, а только потом осуждать. А в новогоднем репортаже из русской бани она рассказала, что в ближайшее время отправится на Мальдивы, откуда обещала отчитаться новыми снимками.

В сети бурно отреагировали на новые ролики Волочковой. Пользователи заметили, что у нее заметно "заплетается" язык.

"Пипец, и это гордость нашей страны! Подписалась на великую балерину! Ну бухай ты по-тихому себе, чего позориться то на всю страну", "Точно, бухая", "Никакого разнообразия", "У алкоголика, голова? Вы бредите. Ее лечить надо", "Ее Абдула, туда просыхать посадил", "П**дец, себя бухую выкладывать", "Настюха, заканчивай бухать, сколько можно. Ты третий день из этой бани не вылезаешь", – возмутились в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова опубликовала фото, на котором запечатлена полностью обнаженной.