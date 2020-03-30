Американская модель Эмили Ратаковски взбудоражила сеть очередным обнаженным фото.
Так, соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Ратаковски позировала в ванной с пеной, куда забралась вместе с известным американским актером Джошем Островским. Отметим, что в руках обнаженные звезды держали банки с напитком "Drinkbabe".
Эмили Ратаковски
Фото: instagram/emrata
"Карантинная инспекция", – написала модель.
Эмили Ратаковски и Джош Островски
Фото: instagram/emrata
Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию Ратаковски. Многие написали, что фото очень горячее. А другие поинтересовались, знает ли ее муж об этом.
"Так горячо", "Очень красиво", "Люблю вас", "Твой муж нормально воспринимает это?", "Сумасшедшие", "Муж куда смотрит?" – написали люди.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками очередным пикантным фото. На нем звезда позировала в одних лишь черных брюках, оголив пышную грудь.
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