Абсолютно голая: 48-летняя Клаудия Шиффер снялась в откровенной фотосессии

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер снялась в откровенной фотосессии для обложки итальянской версии модного глянца Vogue.

Соответствующими снимками 48-летняя звезда поделилась на своей странице в Instagram, продемонстрировав поклонникам обнаженное тело.

"Я думаю, что эти кадры призваны напомнить женщинам о силе их сексуальности. Это не просто презентация страсти. Для меня это чудесное сотрудничество с Клаудией Шиффер — символом новой эпохи, в которой есть место более зрелой женской сексуальности и телам, которые красивы в любом возрасте", — заявил автор снимков, американский художник Кольер Шорр.

Клаудия Шиффер на обложке Vogue instagram /claudiaschiffer

На одном из снимков Шиффер позировала абсолютно обнаженной, прикрывая интимные места клатчем и желтыми туфлями. Также она предстала перед камерами в пиджаке, накинутом на голое тело.

Голая Шиффер для Vogue instagram /claudiaschiffer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в откровенной фотосессии для модного глянца снялась 54-летняя актриса Моника Беллуччи, взбудоражив поклонников по всему миру совершенным телом.

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