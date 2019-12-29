"А у нас в России газ": "Зеленский" и "Путин" снова созвонились. Видео

Украинский комик Юрий Великий, пришедший на замену Владимиру Зеленскому в студию "95 Квартал", показал пародию на телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ролик опубликован на официальном канале комика. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

Новости Дочь Кузьмы трогательно рассказала об отношениях с отцом и о муже

"Президент Украины Зеленский и президент России Путин, после саммита в Нормандском формате, решили созвониться, чтобы подвести итоги прошедших переговоров. Как известно президент России, будучи в Париже, процитировал строчку из одного известного стихотворения "А у нас в России газ, а у вас?", - подписал видео Великий.

За несколько дней видео набрало более 60 тысяч просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа Великий впервые спародировал Зеленского в Одессе на концерте студии "95 Квартал".

Его появление на сцене вызвало неоднозначную реакцию: некоторых удивила голова юмориста, который похож на президента, некоторые же наоборот раскритиковали его.

Позже Юрий поделился фото и видео с выступления, чем вызвал также разную реакцию. Кто такой Великий, заменивший Зеленского в "Квартале", и откуда он читайте по ссылке.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.