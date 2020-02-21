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21 февраля • обновлено в 08:39
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"А сколько было насмешек?" Собчак едко высказалась о вступлении Шнурова в партию

4.9т
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Российская телеведущая Ксения Собчак отреагировала на вступление лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова в политическую парию "Партия Роста".

Так, на своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак опубликовала ироничный пост, в котором припомнила артисту его насмешки по поводу ее политических амбиций.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

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"А сколько было насмешек от Сергея Шнурова по поводу моих политических амбиций? А ларчик оказывается открывался просто – оказывается Сергей сам очень так хотел! Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и "едких" строк. Зато теперь Сергей может стать целым кандидатом в... депутаты от партии Роста... Ну, что тут скажешь? Все оказалось так банально... А я в Сергее всегда ценила именно оригинальность. Удачи молодому политику!", написала телеведущая.

Собчак едко высказалась о вступлении Шнурова в партию

Кроме того, вскоре на своей странице в Instagram Собчак опубликовала еще один пост о Шнурове:

"Выбранная им "Партия Роста" – безусловно удачный выбор и для Бориса, и для Сергея. Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире.

Выборы, выборы,

В "Ленинграде" выборы!

Дураки и дуры вы,

Кандидаты Шнуровы!"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля Сергей Шнуров стал членом политической партии "Партия Роста", которую возглавляет бизнесмен Борис Титов.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Сергей Шнуров Ксения Собчак
Место
Россия
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