"А сколько было насмешек?" Собчак едко высказалась о вступлении Шнурова в партию

Российская телеведущая Ксения Собчак отреагировала на вступление лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова в политическую парию "Партия Роста".

Так, на своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак опубликовала ироничный пост, в котором припомнила артисту его насмешки по поводу ее политических амбиций.

Ксения Собчак forbes.ru

"А сколько было насмешек от Сергея Шнурова по поводу моих политических амбиций? А ларчик оказывается открывался просто – оказывается Сергей сам очень так хотел! Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и "едких" строк. Зато теперь Сергей может стать целым кандидатом в... депутаты от партии Роста... Ну, что тут скажешь? Все оказалось так банально... А я в Сергее всегда ценила именно оригинальность. Удачи молодому политику!", – написала телеведущая.

Кроме того, вскоре на своей странице в Instagram Собчак опубликовала еще один пост о Шнурове:

"Выбранная им "Партия Роста" – безусловно удачный выбор и для Бориса, и для Сергея. Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире.

Выборы, выборы,

В "Ленинграде" выборы!

Дураки и дуры вы,

Кандидаты – Шнуровы!"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля Сергей Шнуров стал членом политической партии "Партия Роста", которую возглавляет бизнесмен Борис Титов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!